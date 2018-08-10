Беседин – о матче с Славией: В Киеве будем играть в свой футбол

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал первый матч между Славией и Динамо и заверил, что в ответном матче киевляне продемонстрируют свой футбол.

"Наверное, нам не хватило концентрации в конце матча. Досадный пенальти, но с другой стороны, результативная ничья на выезде.

Дома мы будем играть в свою игру. Проведем работу над ошибками, проанализируем этот матч и, уверен, дома сыграем намного лучше.

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Чем удивила Славия? В принципе, они играли так, как мы от них и ожидали: соперник бил мяч вперед на высоких футболистов, которые иногда выигрывали подбор мяча.

На последних минутах встречи мы так и пропустили гол: голкипер Славии ударил просто мяч вперед, футболисты команды соперника сумели зацепиться за мяч и переправили его в штрафную .. Это футбол. Думаю, 1:1 на выезде – это неплохой результат", – сказал Беседин в комментарии dynamo.kiev.ua.

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча, пропустив с пенальти уже в компенсированное арбитром время.

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