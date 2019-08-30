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Б’єліца високо оцінив перспективи Динамо Загреб у Лізі чемпіонів – його суперником буде Шахтар

16:40 261 Читать на русском
Б’єліца високо оцінив перспективи Динамо Загреб у Лізі чемпіонів – його суперником буде Шахтар
Ненад Бєліца / Фото: gnkdinamo.hr

Головний тренер загребського Динамо Ненад Б’єліца поділився враженнями від жеребкування Ліги чемпіонів.

"Ми не могли потрапити в слабку групу. Наші суперники прекрасні, ми з нетерпінням чекаємо матчів. Манчестер Сіті виділяється своїм масштабом у порівнянні з іншими командами. Я вірю, що у нас буде хороша боротьба з усіма і, можливо, ми в підсумку переможемо. У нас хороші суперники, але мета завжди одна і та ж – в кожній грі ми виходимо на поле за трьома очками. Звичайно, буде складно, але ми віримо, що у нас будуть шанси у всіх матчах. Я запрошую уболівальників на стадіон.

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Ман Сіті – головний фаворит, з Шахтарем і Аталантою ми можемо боротися за друге і третє місце в групі. Суперники набагато дорожчі в плані складу і досвідченіші, особливо "гірники", але я думаю, що ми можемо з ними боротися і здатні набирати очки.

Шахтар – постійний учасник Ліги чемпіонів. У нього завжди відмінна команда з хорошими легіонерами. Бразильців багато, вони швидкі і сильні. Аталанта – новачок в Лізі чемпіонів. Їх команда зараз мені незнайома. Однак в змаганні великих італійських клубів вони виграли квиток в Лігу чемпіонів, що свідчить про їхній рівень", – розповів Б’єліца у коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Динамо потрапило у групу С, де зустрінеться з Манчестер Сіті, Аталантою та Шахтарем.

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Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга чемпіонів Ненад Б’єліца Ненад Б’єліца
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