Бьелица высоко оценил перспективы Динамо Загреб в Лиге чемпионов – его соперником будет Шахтер

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов.

"Мы не могли попасть в слабую группу. Наши соперники великолепны, мы с нетерпением ждем матчей. Манчестер Сити выделяется своим масштабом по сравнению с остальными командами. Я верю, что у нас будет хорошая борьба со всеми и, возможно, мы в итоге победим. У нас хорошие соперники, но цель всегда одна и та же — в каждой игре мы выходим на поле за тремя очками. Конечно, будет сложно, но мы верим, что у нас будут шансы во всех матчах. Я приглашаю болельщиков на стадион.

Президент Аталанты – о жеребьевке ЛЧ :Кроме Манчестер Сити, мы способны конкурировать с командами в нашей группе

Ман Сити — главный фаворит, с Шахтером и Аталантой мы можем бороться за второе и третье место в группе. Соперники намного дороже в плане состава и опытнее, особенно "горняки", но я думаю, что мы можем с ними бороться и способны набирать очки.

Шахтер — постоянный участник Лиги чемпионов. У него всегда отличная команда с хорошими легионерами. Бразильцев много, они быстры и сильны. Аталанта — новичок в Лиге чемпионов. Их команда сейчас мне незнакома. Однако в состязании крупных итальянских клубов они выиграли билет в Лигу чемпионов, что свидетельствует об их уровне", – рассказал Бьелица в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Динамо попало в группу С, где встретится с Манчестер Сити, Аталантой и Шахтером.

Представитель Славии ироничным смехом отреагировал на попадание в "группу смерти" Лиги чемпионов – видео дня