toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Президент Аталанти – про жеребкування ЛЧ: Окрім Манчестер Сіті, ми здатні конкурувати з командами у нашій групі

29 серпня 23:59 204 Читать на русском
Президент Аталанти – про жеребкування ЛЧ: Окрім Манчестер Сіті, ми здатні конкурувати з командами у нашій групі
Антоніо Перкассі / фото із соцмереж

Президент Аталанти Антоніо Перкассі вірить, що його команда гідно виступить у груповому раунді Ліги чемпіонів.

"Ми спроможні конкурувати. Одна наша мрія збулася, але ніхто не забороняє нам продовжувати мріяти. Це неймовірний момент для Бергамо, для наших уболівальників.

Ліга чемпіонів 2019/20: календар матчів Шахтаря

Ліга чемпіонів – найважливіший турнір. Неймовірно, що Аталанта бере в ньому участь. Хто знає, коли це станеться наступного разу.

Правда в тому, що жеребкування могло бути й гіршим. Окрім Манчестер Сіті, ми можемо змагатися з командами в нашій групі. Навіть якщо вони дуже сильні. Найгірше, що може трапитися, – ми посядемо четверте місце. Однак Аталанта буде боротися", – цитує Перкассі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, за результатами жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів Аталанта потрапила до квартету С, де зіграє проти Манчестер Сіті, Шахтаря та загребського Динамо.

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

blog_ava
Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі
29 серпня
6262
Теги
Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліга чемпіонів 2019/20: календар матчів Шахтаря
    Ліга чемпіонів — 29 серп637 Ліга чемпіонів 2019/20: календар матчів Шахтаря
18
год
:
17
хв
Десна
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук