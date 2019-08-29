Президент Аталанти – про жеребкування ЛЧ: Окрім Манчестер Сіті, ми здатні конкурувати з командами у нашій групі

Президент Аталанти Антоніо Перкассі вірить, що його команда гідно виступить у груповому раунді Ліги чемпіонів.

"Ми спроможні конкурувати. Одна наша мрія збулася, але ніхто не забороняє нам продовжувати мріяти. Це неймовірний момент для Бергамо, для наших уболівальників.

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Ліга чемпіонів – найважливіший турнір. Неймовірно, що Аталанта бере в ньому участь. Хто знає, коли це станеться наступного разу.

Правда в тому, що жеребкування могло бути й гіршим. Окрім Манчестер Сіті, ми можемо змагатися з командами в нашій групі. Навіть якщо вони дуже сильні. Найгірше, що може трапитися, – ми посядемо четверте місце. Однак Аталанта буде боротися", – цитує Перкассі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, за результатами жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів Аталанта потрапила до квартету С, де зіграє проти Манчестер Сіті, Шахтаря та загребського Динамо.

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