Бутко: Мета Шахтаря – фінал Ліги Європи

Захисник Шахтаря Богдан Бутко озвучив дуже амбітні цілі "гірників" на другу частину сезону.

"Завжди приємно повертатися у команду після тривалої паузи, коли довго не бачив партнерів по команді, тренерів.

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Що стосується завдань, то у Шахтаря вони тільки максимальні. Виграти чемпіонат, Кубок України та намагатися дійти до фіналу Ліги Європи", – сказав Бутко під час медогляду Шахтаря телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, що у плей-офф Ліги Європи Шахтар протистоятиме німецькому Айнтрахту. На зимову паузу "гірники" пішли на першій позиції у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо, яке йде другим, на сім очок.

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