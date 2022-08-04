Первый матч третьего раунда квалификации ЛЧ сезона 2022/23, в котором "бело-синие" минимально одолели Штурм, стал для 28-летнего вратаря 47-м "сухим" в составе киевлян во всех официальных турнирах. Об этом сообщает сайт Динамо .

Динамо – Штурм – 1:0 – видео гола и обзор матча

Следовательно, Бущан догнал по этому показателю экс-голкипера столичного клуба Виталия Реву и своего нынешнего партнера Дениса Бойко. Эта тройка сейчас делит 2-4 строчки во вратарском зачете. Бесспорным лидером рейтинга является легендарный Александр Шовковский, который провел 315 поединков за Динамо на ноль.

Георгий сможет в одиночку стать вторым в списке уже 9 августа. У киевлян запланирован ответный матч против австрийского Штурма. Победитель пары будет играть за путевку в групповой этап ЛЧ с триумфатором дуэли Бенфика – Митьюлланд.

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