Бущан пояснив, чого не вистачило Динамо, аби вистояти проти Барселони
08:27 - Читать на русском
Голкіпер киян Георгій Бущан прокоментував поразку від каталонців (0:1) у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
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"Напевно, треба було, щоб нам менше били по воротах. Плюс варто було уважніше зіграти при стандартному положенні, коли пропускали гол.
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Ми подивимося цей момент і винесемо з нього урок. Будемо готуватися вже до гри у Києві", – цитує Бущана офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, після 3-х турів Динамо у турнірній таблиці групи Е посідає останню сходинку, маючи у своєму активі одне очко. Барселона з трьома пунктами – третя.
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