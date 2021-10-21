"Напевно, треба було, щоб нам менше били по воротах. Плюс варто було уважніше зіграти при стандартному положенні, коли пропускали гол.

Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Ми подивимося цей момент і винесемо з нього урок. Будемо готуватися вже до гри у Києві", – цитує Бущана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, після 3-х турів Динамо у турнірній таблиці групи Е посідає останню сходинку, маючи у своєму активі одне очко. Барселона з трьома пунктами – третя.

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