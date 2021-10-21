Бущан объяснил, чего не хватило Динамо, чтобы выстоять против Барселоны
08:27 - Читати українською
Голкипер киевлян Георгий Бущан прокомментировал поражение от каталонцев (0:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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"Наверное, надо было, чтобы нам меньше били по воротам. Плюс стоило внимательнее сыграть при стандартном положении, когда пропускали гол.
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Мы посмотрим этот момент и вынесем из него урок. Будем готовиться уже к игре в Киеве", – цитирует Бущана официальный сайт УЕФА.
Напомним, после 3-х туров Динамо в турнирной таблице группы Е занимает последнюю строчку, имея в своем активе одно очко. Барселона с тремя пунктами – третья.
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