"Однією з вимог головного тренера було розігрувати м'яч, щоб з'являлися зони. Тому хлопці часто грали через мене, аби витягувати суперника. Але ми не завжди це, на жаль, використовували...

"Дикий сором": чому Луческу сильно помилився і хто розчарував найбільше – Динамо б'ють за 0:5 від Баварії

При розіграші атак ми діяли по ситуації: якщо велика група гравців пресингує, то, звичайно, потрібно вибивати м'яч.

Чому нам не вдалось повторити диво Шерифа у матчі з Реалом? Напевно, через те, що німці трохи інакше грають. Вони не дають розслабитися ні на секунду, біжать з першої і до останньої секунди.

Мої враження від матчу? Тут нема про що говорити. А щодо пропущеного гола від Сане... Якщо подивитися, я не читав епізод. Просто у Сане вийшла ефектна зрізка.

Що Луческу сказав футболістам після гри? Нас трошки "струсонули" після матчу, але це залишиться в роздягальні. Ми готуємося тепер на неділю, на дуже важливий матч з Шахтарем. Наша мета – стати чемпіонами", – сказав Бущан у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, після двох турів ЛЧ Баварія впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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