"Одним из требований главного тренера было разыгрывать мяч, чтобы появлялись зоны. Поэтому ребята часто играли через меня, чтобы вытаскивать соперника. Но мы не всегда это, к сожалению, использовали...

"Дикий сором": чому Луческу сильно помилився і хто розчарував найбільше – Динамо б'ють за 0:5 від Баварії

При розыгрыше атак мы действовали по ситуации: если большая группа игроков прессингует, то, конечно, нужно выбивать мяч.

Почему нам не удалось повторить чудо Шерифа в матче с Реалом? Наверное, потому, что немцы несколько иначе играют. Они не дают расслабиться ни на секунду, бегут с первой и до последней секунды.

Мои впечатления от матча? Здесь не о чем говорить. А относительно пропущенного гола от Сане... Если посмотреть, я не читал эпизод. Просто у Сане вышла эффектная срезка.

Что Луческу сказал футболистам после игры? Нас немножко "встрясли" после матча, но это останется в раздевалке. Мы готовимся теперь на воскресенье, на очень важный матч с Шахтером. Наша цель – стать чемпионами", - сказал Бущан в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, после двух туров ЛЧ Бавария уверенно возглавляет квартет Е (6 очков), а Динамо с одним пунктом расположилось третьим. Бенфика идет второй, имея 4 зачетных балла в активе, а Барселона с нулем оказалась на дне.

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