Буряк: Динамо забило гол из трехметрового офсайда

Бывший тренер Динамо Леонид Буряк поделился впечатлениями от матча квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо (1:1).

"Если отталкиваться от стратегии двухматчевого противостояния, то Динамо сумело получить в Чехии хороший результат. Однако, игра киевлян оставляет желать лучшего. У "бело-синих" было много брака.

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Я играл с чехами и знаю, что с ними всегда сложно бороться. Чешские футболисты – физически сильные и в борьбе с ними очень непросто добиться приемлемого результата. А что касается жары, то в такую ​​погоду тоже нужно уметь играть – фактически стоя, без лишних затрат энергии. Но для этого необходимо иметь определенный запас мастерства.

Динамо забило гол из трехметрового офсайда. Просто боковой судья не увидел атаку киевлян и ошибся. Он опоздал с реакцией на действия киевлян, а Вербича вообще не заметил. Ассистент рефери должен был дать отмашку, ведь положение вне игры было очевидно, однако не сделал этого, потому что элементарно не видел эпизода.

Но нам все равно, каким путем мяч попал в ворота соперника. Главное – есть выездной гол.

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Пенальти в ворота Динамо? По моему мнению, там был чистый пенальти плюс фол последней надежды. Хорошо еще, что арбитр не удалил Кендзеру.

Замечу, что в этом поединке мы увидели два разных тайма в плане судейства. До перерыва оно было не самым лучшим и справедливым к Динамо, а во втором тайме – благоприятным для киевлян. Если бы только не этот пенальти", – рассказал Буряк Footbom.

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча.

Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве.