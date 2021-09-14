"Напевно, така перемога – це найкращий подарунок для тренера. Поки що традицію перемагати у мій день народження не змінюємо. Хлопцям велика подяка за те, що вони почули мене і зробили все, про що ми з ними домовлялися. Хлопці повністю дотрималися плану на гру, чітко розуміли, як буде грати суперник, хоча про них було мало інформації. В принципі, у Бенфіки всі команди грають за однаковою схемою, і ми до цього були готові. Раді, що забили чотири м'ячі і впевнено перемогли.

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Ми розуміли, що за такої гри суперника у нас буде достатня кількість моментів. Вони розташовувалися високо, особливо крайні захисники, тому виникали вільні зони, куди підключалися наші швидкі гравці – Самба і Волошин. Тож, звичайно, ми розраховували на забиті м'ячі. Вдячний команді за те, що хлопці добре спрацювали в обороні, витримали розташування і структуру, про що ми їх просили, це принесло успіх. Сьогодні була класична гра Динамо 90-х: забили швидкий м'яч, а потім всю гру ловили суперника на контратаках.

Ми на тренуваннях моделювали стандартні положення. Кожен розуміє, яку зону він має закривати в атаці. Ви бачили, як ми забили перший м'яч, потім ще були моменти після стандартних положень. Завдяки цьому голу команда суперника і розкрилася, а нам вдалося забити ще три м'ячі. Царенко зіграв в своїй зоні. Ми просили, щоб центральні захисники суперника не розігрували м'яч вільно, щоб на них весь час здійснювався тиск. І Антон, і Попов, і футболісти, які пізніше вийшли на заміну, це робили", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

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