"Наверное, такая победа – это лучший подарок для тренера. Пока традицию побеждать в мой день рождения не меняем. Ребятам большое спасибо за то, что они услышали меня и сделали все, о чем мы с ними договаривались. Ребята полностью соблюдали план на игру, четко понимали, как будет играть соперник, хотя о них было мало информации. В принципе, у Бенфики все команды играют по одинаковой схеме, и мы к этому были готовы. Рады, что забили четыре мяча и уверенно победили.

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Мы понимали, что при такой игре соперника у нас будет достаточное количество моментов. Они располагались высоко, особенно крайние защитники, поэтому возникали свободные зоны, куда подключались наши быстрые игроки – Самба и Волошин. Поэтому, конечно, мы рассчитывали на забитые мячи. Благодарен команде за то, что ребята хорошо сработали в обороне, выдержали расположение и структуру, о чем мы их просили, это принесло успех. Сегодня была классическая игра Динамо 90-х: забили быстрый мяч, а потом всю игру ловили соперника на контратаках.

Мы на тренировках моделировали стандартные положения. Каждый понимает, какую зону он должен закрывать в атаке. Вы видели, как мы забили первый мяч, потом еще были моменты после стандартных положений. Благодаря этому голу команда соперника и раскрылась, а нам удалось забить еще три мяча. Царенко сыграл в своей зоне. Мы просили, чтобы центральные защитники соперника не разыгрывали мяч свободно, чтобы на них все время оказывалось давление. И Антон, и Попов, и футболисты, которые позже вышли на замену, это делали", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

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