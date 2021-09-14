Динамо U-19 розтрощило однолітків з Бенфіки (4:0) у Юнацькій лізі УЄФА. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на Футбол 24.

Боль ударом головою швидко вивів юнацьку команду киян вперед, а наступний гол вболівальники побачили аж у другому таймі. Це Бражко дуже впевнено реалізував пенальті, після чого Бенфіка посипалась.

Динамо U-19 знищило Бенфіку U-19 в домашньому матчі Юнацької ліги УЄФА

Третій м'яч португальцям забив Волошин, завершивши стрімку контратаку. Поставив крапку у зустрічі новачок Динамо Діалло. Закономірні 4:0 на користь української команди у першому турі Юнацької ліги УЄФА!