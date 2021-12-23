"Я хотів би ще пограти у Мексиці чи США. Це досвід, який я хотів би отримати, але побачимо, що вийде. Якщо ви запитаєте мене, чим я буду займатися в майбутньому, то я поки не знаю. Не знаю, чи буду я менеджером або тренером. Я лише хочу продовжувати вдосконалюватись.

"Минуло 26 років, а я все ще тут": Буффон святкує річницю дебюту в Серії А

Відсутність перемоги у Лізі чемпіонів підтримує мій бойовий дух. Можливо, якби я виграв Лігу чемпіонів, то вже вийшов би на пенсію. Так у мене б не залишилось важливих цілей, яких потрібно досягти", – цитує Буффона Sky Italy.

Нагадаємо, легендарний воротар дебютував на дорослому рівні ще в 1995 році. Буффон тричі грав у фіналах ЛЧ, проте всі програв. Минулого літа 43-річний ветеран відгукнувся на запрошення Парми, яка виступає у Серії В.

Невтілена мрія: спроби Буффона виграти Лігу чемпіонів