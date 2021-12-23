"Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США. Это опыт, который я хотел бы получить, но увидим, что получится. Если вы спросите меня, чем я буду заниматься в будущем, я пока не знаю. Не знаю, буду ли я менеджером или тренером. Я только хочу продолжать совершенствоваться.

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Отсутствие победы в Лиге чемпионов поддерживает мой боевой дух. Возможно, если бы я выиграл Лигу чемпионов, то уже вышел бы на пенсию. Так у меня не осталось бы важных целей, которых нужно достичь", – цитирует Буффона Sky Italy.

Напомним, легендарный вратарь дебютировал на взрослом уровне еще в 1995 году. Буффон трижды играл в финалах ЛЧ, но все проиграл. Минувшим летом 43-летний ветеран откликнулся на приглашение Пармы, выступающей в Серии В.

Невоплощенная мечта: попытки Буффона выиграть Лигу чемпионов