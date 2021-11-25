Джанлуїджі Буффон – легендарна постать у світі футболу. "Супермена" поважає кожен, за яку б команду не вболівав з дитинства. Джіджі з тих гравців, якими неможливо не захоплюватися.

Перемога у Лізі чемпіонів була мрією всієї кар'єри Буффона. Вже навіть звичайні глядачі почали говорити щось на кшталт "хочу, щоб Джіджі нарешті виграв Лігу чемпіонів". Але доля завжди махала примхливим хвостом перед мрією кіпера навіть тоді, коли до неї залишався тільки крок.

Прірва після трампліну: декласація Шальке Коноплянки Зінченком і Ко

Буффон став єдиним голкіпером в історії, хто грав в ЛЧ у чотирьох десятиліттях і в кожному з них відстояв на нуль. На жаль, за унікальність та вислугу літ "вухатий" кубок не дають.

Перша спроба юного Буффона була з Пармою в 97-му. Команда не пройшла груповий етап – плей-офф розпочинався з 1/4 фіналу, друге місце італійців означало виліт з турніру.

У сезоні 1999/2000 Парма зазнала поразки у кваліфікації від Рейнджерс, а наступного року не пробилась на турнір. Джіджі потрібні були зміни.

В Ювентусі справи пішли ліпше, гранд завжди ставив перед собою найвищі завдання. У дебютному сезоні в складі туринців Буффону доведеться пережити розчарування – перше місце у першому груповому раунді та драматичний виліт з другого групового раунду.

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Сезон 2002/03. Ювентус крок за кроком рухається по турніру, долає Реал у півфіналі та здобуває путівку на "Олд Траффорд". Що було далі знає кожен: серія пенальті та історичний удар Шевченка.

Наступного шансу чекав Юве довго: програш в 1/8 Депортіво, поразка в 1/4 Ліверпулю, виліт в 1/4 від Арсенала. Пониження у Серію В через корупційний скандал взагалі відкинуло Буффона від мрії доволі далеко. Здавалося, що в погоні за кубком Ліги чемпіонів Джіджі змінить клуб, імениті гранди відкривали обійми зірковому голкіперу. Але він залишився вірним своїм принципам та не покинув команду навіть у найскрутніший момент.

Повернення у великий турнір 2008/09 успішним не стало – перше місце у групі і виліт від Челсі у першому раунді плей-офф. У наступному році Юве взагалі сенсаційно не виходить з групи, давши дорогу Бордо та Баварії. Здійснення мрії здається просто нереальним.

Пауза в ЛЧ тривалістю в сезони, зміна поколінь в команді та надія на світле майбутнє.

У сезоні 2012/13 все складається добре: перше місце у групі з Шахтарем, впевнена декласація Шальке в 1/8 фіналу. Але наступний етап заготував неприємний сюрприз – Баварію. Зупинити майбутніх чемпіонів було нереально – двічі по 0:2 та виліт з турніру.

Здавалося, Юве просто не вистачає заряду та класу. Наступний турнір завершується вже груповим етапом. Джіджі вірний туринцям, вперто вірить у команду та не збирається нікуди йти. Доля нагородить його за це ще кількома фіналами.

Сезон 2014/15 в ЛЧ видався ідеальним. Вихід із посередньої групи, яскрава звитяга над Борусією, подолання Монако та виграна дуель в Реала. Ось він – шанс втілити мрію. Але останньою сходинкою була Барселона з магічним Мессі. 1:3 – болюче приземлення після високого злету.

Наступної нагоди довелося чекати недовго – після драматичного вильоту ввід Баварії в наступному сезоні Юве знову грає у фіналі ЛЧ. Цього разу на шляху мрії став Реал. І знову жодних шансів на перемогу – рахунок 1:4 не дозволяє говорити про рівну боротьбу.

Наступний розіграш ЛЧ знову завершиться боєм з Реалом. Джіджі пропустить найкрасивіший гол у свої ворота та втратить самоконтроль, коли його команда після дивовижного камбеку у Мадриді отримає пенальті у свої ворота на останній хвилині матчу – червона картка.

У відчаї Джіджі йде в ПСЖ, де йому обіцяють місце в основі на ігри Ліги чемпіонів. Виїзд успіхом не увінчався, фортуна наче випробовувала на Джіджі всю свою іронію. 1/8 з МЮ, знову пенальті на останній хвилині все псує – для відбиття удару Решфорда не вистачає сантиметрів. Бе жодних надій Буффон повертається додому.

Завершення кар'єри ЛЧ в Турині подарує яскраві моменти і виліт від Ліона, виграну дуель з Мессі та болючу поразку Порту. Джіджі розуміє, що написати історію переможця Ліги чемпіонів йому не вдасться, але його історія в турнірі – унікальна та нічим не гірша за інші. Усміхнувшись долі, яка провела його через безліч випробувань, "Супермен" йде догравати у рідну Парму. Де все починалося – там все і закінчиться.