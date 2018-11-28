Буффон: Салах, Фірміно та Мане – найкраще атакувальне тріо в Європі

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон відзначив атакувальну лінію мерсисайдців напередодні матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"У Ліверпуля дуже сильна команда, але особливо варто виділити гравців атаки "червоних". У Салаха, Фірміно і Мане просто божевільний запас швидкості і креативності, вони завжди загрожують воротам.

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Впродовж усією кар'єри я хотів перевіряти себе в іграх з кращими, а сьогодні ви не знайдете в Європі команду з сильнішою атакувальною трійкою, аніж у Ліверпуля", – цитує Буффона Daily Mail.

Матч 5-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 28 листопада. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині.

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