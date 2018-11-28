Буффон: Салах, Фирмино и Мане – лучше атакующее трио в Европе

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон отметил атакующую линию мерсисайдцев накануне матча Лиги чемпионов против ПСЖ.

"У Ливерпуля очень сильная команда, но особенно стоит выделить игроков атаки" красных". У Салаха, Фирмино и Мане просто сумасшедший запас скорости и креативности, они всегда угрожают воротам.

Ливерпуль нацелился на Асенсио – Клопп лично заинтересован в трансфере испанца

В течение всей карьеры я хотел проверять себя в играх с лучшими, а сегодня вы не найдете в Европе команду с более сильной атакующей тройкой, чем у Ливерпуля", – цитирует Буффона Daily Mail.

Матч 5-го тура Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа.

ПСЖ и финансовый фэйр-плей: клуб почти выкрутился из ситуации, но УЕФА дело еще не закрыл