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Буффон: Салах, Фирмино и Мане – лучше атакующее трио в Европе

14:12 39 Читати українською
Буффон: Салах, Фирмино и Мане – лучше атакующее трио в Европе
Джанлуиджи Буффон / Twitter

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон отметил атакующую линию мерсисайдцев накануне матча Лиги чемпионов против ПСЖ.

"У Ливерпуля очень сильная команда, но особенно стоит выделить игроков атаки" красных". У Салаха, Фирмино и Мане просто сумасшедший запас скорости и креативности, они всегда угрожают воротам.

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В течение всей карьеры я хотел проверять себя в играх с лучшими, а сегодня вы не найдете в Европе команду с более сильной атакующей тройкой, чем у Ливерпуля", – цитирует Буффона Daily Mail.

Матч 5-го тура Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа.

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Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

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до матча
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час
:
23
мин
Ливерпуль
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