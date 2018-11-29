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Будинок Шупо-Мотінга пограбували, поки він протистояв Ліверпулю у Лізі чемпіонів

19:22 80 Читать на русском
Будинок Шупо-Мотінга пограбували, поки він протистояв Ліверпулю у Лізі чемпіонів
Ерік-Максім Шупо-Мотінг / Фото ПСЖ

Курйозний і водночас неприємний епізод трапився з форвардом ПСЖ Ерік-Максімом Шупо-Мотінгом під час матчу ЛЧ проти Ліверпуля.

Поки Шупо-Мотінг захищав кольори ПСЖ у матчі ЛЧ проти Ліверпуля (2:1), зловмисники проникли в будинок форварда та пограбували його, повідомляє видання France Bleu.

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Злодії поцупили ювелірні прикраси, загальна вартість яких оцінюється в 400 тисяч євро, і різні речі, серед яких були заготовлені Шупо-Мотінгом подарунки на Різдво рідним і близьким на суму в 200 тисяч євро.

Варто відзначити, що у матчі проти Ліверпуля камерунський форвард з'явився на полі з лави запасних на 65-й хвилині, але результативними діями не відзначився.

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Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
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футбольні курйози Ерік-Максім Шупо-Мотінг Ерік-Максім Шупо-Мотінг Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів Парі Сен-Жермен - Ліверпуль
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