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Дом Шупо-Мотинга ограбили, пока он противостоял Ливерпулю в Лиге чемпионов

19:22 53 Читати українською
Дом Шупо-Мотинга ограбили, пока он противостоял Ливерпулю в Лиге чемпионов
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Фото ПСЖ

Курьезный и одновременно неприятный эпизод произошел с форвардом ПСЖ Эрик-Максимом Шупо-Мотингом во время матча ЛЧ против Ливерпуля.

Пока Шупо-Мотинг защищал цвета ПСЖ в матче ЛЧ против Ливерпуля (2:1), злоумышленники проникли в дом форварда и ограбили его, сообщает издание France Bleu.

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Воры украли ювелирные украшения, общая стоимость которых оценивается в 400 тысяч евро, и разные вещи, среди которых были заготовлены Шупо-Мотингом подарки на Рождество родным и близким на сумму в 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что в матче против Ливерпуля камерунский форвард появился на поле со скамейки запасных на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.

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Лига чемпионов5 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 1
Ливерпуль
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футбольные курьёзы Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов Пари Сен-Жермен - Ливерпуль
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