Дом Шупо-Мотинга ограбили, пока он противостоял Ливерпулю в Лиге чемпионов

Курьезный и одновременно неприятный эпизод произошел с форвардом ПСЖ Эрик-Максимом Шупо-Мотингом во время матча ЛЧ против Ливерпуля.

Пока Шупо-Мотинг защищал цвета ПСЖ в матче ЛЧ против Ливерпуля (2:1), злоумышленники проникли в дом форварда и ограбили его, сообщает издание France Bleu.

Дом Жорди Альбы был ограблен

Воры украли ювелирные украшения, общая стоимость которых оценивается в 400 тысяч евро, и разные вещи, среди которых были заготовлены Шупо-Мотингом подарки на Рождество родным и близким на сумму в 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что в матче против Ливерпуля камерунский форвард появился на поле со скамейки запасных на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.

ПСЖ закономерно обыграл Ливерпуль – финалисты Лиги чемпионов опустились на 3-е место