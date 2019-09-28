Брюгге с Соболем уничтожил Мехелен, Гент с Яремчуком перед матчем с Александрией обыграл дома Кортрейк

Эдуард Соболь и Роман Яремчук сыграли за Брюгге и Гент соответственно в матчах 9 тура чемпионата Бельгии.

Чемпионат Бельгии-2019/20, 9 тур

Мехелен – Брюгге – 0:5

Голы: Диатта, 19, Диане, 63, 70, Схрейверс, 70, Ванакен, 82

Гент – Кортрейк – 2:0

Голы: Нгаде-Нгаджуи, 58, Девид, 87

Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Брюгге в рамках 9 тура чемпионата Бельгии приехал в гости к Мехелену. Эдуард Соболь сыграл полный матч и принял участие в погроме хозяев. После первого тайма счет был 1:0, а после перерыва гости устроили ад победителю Кубка Бельгии. Диане оформил дубль, также по голу забили Схрейверс и Ванакен. В итоге, 5:0.

Брюгге после 9 туров набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Гент на своем поле принимал Кортрейк. Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но на этот раз не отличился результативными действиями и был заменен на 79-й минуте. Во втором тайме голы Нгаде-Нгаджуи и Дэвида принесли победу хозяевам перед матчем с Александрией. Сейчас команда находится на 3 позиции с 17 очками.