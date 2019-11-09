Брюгге відсторонив одноклубника Соболя від участі в матчах через незабитий ПСЖ пенальті

Форвард бельгійського Брюгге Мбайє Діане відсторонений від участі в матчах команди.

Таке покарання сенегалець поніс через нереалізований пенальті у зустрічі 4-го туру Ліги чемпіонів з ПСЖ, повідомляє Le10sport.com.

УЄФА визначив команду тижня в Лізі чемпіонів – Мадрид повертає собі провідні позиції в Європі

Згідно з інформацією джерела, рішенням головного тренера Брюгге Філіппа Клемана 11-метровий удар повинен був пробивати Ханс Ванакен. Однак Діане сам зголосився виконати пенальті, який в результаті не реалізував.

Коментуючи ситуацію з нападаючим, Клеман сказав: "Він не буде включений у заявку на матч з Антверпеном. Рішення про його можливе повернення до складу я прийму в найближчі тижні або місяці. Також на нього буде накладений дуже солідний грошовий штраф".

Ліга чемпіонів: 18-річний талант Реала поховав Галатасарай, Аталанта з Маліновським відібрала очки у Манчестер Сіті

Нагадаємо, ПСЖ обіграв Брюгге з рахунком 1:0. Діане не реалізував пенальті на 76-й хвилині, коли його команда вже програвала.