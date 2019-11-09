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Брюгге відсторонив одноклубника Соболя від участі в матчах через незабитий ПСЖ пенальті

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Брюгге відсторонив одноклубника Соболя від участі в матчах через незабитий ПСЖ пенальті
Мбайє Діане / фото з відкритих джерел

Форвард бельгійського Брюгге Мбайє Діане відсторонений від участі в матчах команди.

22’ Мауро Ікарді
 
22’ Мауро Ікарді

Таке покарання сенегалець поніс через нереалізований пенальті у зустрічі 4-го туру Ліги чемпіонів з ПСЖ, повідомляє Le10sport.com.

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Згідно з інформацією джерела, рішенням головного тренера Брюгге Філіппа Клемана 11-метровий удар повинен був пробивати Ханс Ванакен. Однак Діане сам зголосився виконати пенальті, який в результаті не реалізував.

Коментуючи ситуацію з нападаючим, Клеман сказав: "Він не буде включений у заявку на матч з Антверпеном. Рішення про його можливе повернення до складу я прийму в найближчі тижні або місяці. Також на нього буде накладений дуже солідний грошовий штраф".

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Нагадаємо, ПСЖ обіграв Брюгге з рахунком 1:0. Діане не реалізував пенальті на 76-й хвилині, коли його команда вже програвала.

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Відеоновини Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів Філіпп Клеман Філіпп Клеман Мбайє Діане Мбайє Діане ПСЖ - Брюгге
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