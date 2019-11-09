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Брюгге отстранил одноклубника Соболя от участия в матчах из-за незабитого ПСЖ пенальти

00:40 32 Читати українською
Брюгге отстранил одноклубника Соболя от участия в матчах из-за незабитого ПСЖ пенальти
Мбайе Диане / фото из открытых источников

Форвард бельгийского Брюгге Мбайе Диане отстранен от участия в матчах команды.

22’ Мауро Икарди
 
22’ Мауро Икарди

Такое наказание сенегалец понес из-за нереализованного пенальти во встрече 4-го тура Лиги чемпионов с ПСЖ, сообщает Le10sport.com.

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Согласно информации источника, решением главного тренера Брюгге Филиппа Клемана 11-метровый удар должен был пробивать Ханс Ванакен. Однако Диане сам вызвался исполнить пенальти, который в итоге не реализовал.

Комментируя ситуацию с нападающим, Клеман сказал: "Он не будет включен в заявку на матч с Антверпеном. Решение о его возможном возвращении в состав я приму в ближайшие недели или месяцы. Также на него будет наложен очень солидный денежный штраф".

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Напомним, ПСЖ обыграл Брюгге со счетом 1:0. Диане не реализовал пенальти на 76-й минуте, когда его команда уже проигрывала.

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Видеоновости Брюгге Брюгге Лига чемпионов Филипп Клкман Филипп Клкман Мбайе Диане Мбайе Диане ПСЖ - Брюгге
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