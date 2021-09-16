Брюгге – ПСЖ: Почеттіно розповів про травму Мбаппе
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно розкрив деталі пошкодження Кіліана Мбаппе.
Француз допоміг ПСЖ відкрити рахунок, асистувавши Еррері. Але вже на старті другого тайму Мбаппе був змушений покинути поле через травму.
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"Він вивихнув щиколотку. У нього вже були проблеми з обома щиколотками. Подивимося на його стан у четвер, коли зможемо отримати більш детальну інформацію", – цитує Почеттіно L'Equipe.
Нагадаємо, що матч Брюгге – ПСЖ завершився з нічийним рахунком. Наступним суперником парижан в рамках групового етапу ЛЧ стане Манчестер Сіті, а бельгійці на виїзді зіграють проти РБ Лейпциг. Обидва матчі відбудуться 28 вересня.
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