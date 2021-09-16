Француз допоміг ПСЖ відкрити рахунок, асистувавши Еррері. Але вже на старті другого тайму Мбаппе був змушений покинути поле через травму.

Асист Соболя і "сіра" прем'єра тріо Мессі-Неймар-Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 1:1

"Він вивихнув щиколотку. У нього вже були проблеми з обома щиколотками. Подивимося на його стан у четвер, коли зможемо отримати більш детальну інформацію", – цитує Почеттіно L'Equipe.

Нагадаємо, що матч Брюгге – ПСЖ завершився з нічийним рахунком. Наступним суперником парижан в рамках групового етапу ЛЧ стане Манчестер Сіті, а бельгійці на виїзді зіграють проти РБ Лейпциг. Обидва матчі відбудуться 28 вересня.

ПСЖ та Атлетіко стартували з нічиїх – асист Соболя і травма Мбаппе зіпсували свято Мессі та Неймара