Француз помог ПСЖ открыть счет, ассистировав Эррере. Но уже на старте второго тайма Мбаппе был вынужден покинуть поле из-за травмы.

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"Он вывихнул лодыжку. У него уже были проблемы с обеими лодыжками. Посмотрим на его состояние в четверг, когда сможем получить более подробную информацию", – цитирует Почеттино L'Equipe.

Напомним, что матч Брюгге – ПСЖ завершился с ничейным счетом. Следующим соперником парижан в рамках группового этапа ЛЧ станет Манчестер Сити, а бельгийцы на выезде сыграют против РБ Лейпциг. Оба матча состоятся 28 сентября.

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