Брюгге – ПСЖ: Почеттино рассказал о травме Мбаппе
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино раскрыл детали повреждения Килиана Мбаппе.
Француз помог ПСЖ открыть счет, ассистировав Эррере. Но уже на старте второго тайма Мбаппе был вынужден покинуть поле из-за травмы.
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"Он вывихнул лодыжку. У него уже были проблемы с обеими лодыжками. Посмотрим на его состояние в четверг, когда сможем получить более подробную информацию", – цитирует Почеттино L'Equipe.
Напомним, что матч Брюгге – ПСЖ завершился с ничейным счетом. Следующим соперником парижан в рамках группового этапа ЛЧ станет Манчестер Сити, а бельгийцы на выезде сыграют против РБ Лейпциг. Оба матча состоятся 28 сентября.
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