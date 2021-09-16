Асист Соболя і "сіра" прем'єра тріо Мессі-Неймар-Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 1:1
08:00 - Читать на русском
Брюгге сенсаційно зупинив ПСЖ в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Андер Еррера 16’
16’ Андер Еррера
На 15-ій хвилині ПСЖ вийшов уперед. Мбаппе пронісся лівим флангом і прострілив у карний майданчик, де вже чекав Еррера. Доволі швидко Брюгге відповів голом у схожому стилі. Соболь отримав купу простору на своєму фланзі і викотив м'яч Ванакену – рикошет від Кімпембе шансів Навасу не залишив.
ПСЖ та Атлетіко стартували з нічиїх – асист Соболя і травма Мбаппе зіпсували свято Мессі та Неймара
Суперзірковий ПСЖ так і не спромігся вдруге вразити ворота бельгійців. Мбаппе зламався ще на початку другого тайму, а Неймар з Мессі були блідою тінню самих себе – омріяне тріо розпочинає лише з нічиєї.
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