На 15-ій хвилині ПСЖ вийшов уперед. Мбаппе пронісся лівим флангом і прострілив у карний майданчик, де вже чекав Еррера. Доволі швидко Брюгге відповів голом у схожому стилі. Соболь отримав купу простору на своєму фланзі і викотив м'яч Ванакену – рикошет від Кімпембе шансів Навасу не залишив.

ПСЖ та Атлетіко стартували з нічиїх – асист Соболя і травма Мбаппе зіпсували свято Мессі та Неймара

Суперзірковий ПСЖ так і не спромігся вдруге вразити ворота бельгійців. Мбаппе зламався ще на початку другого тайму, а Неймар з Мессі були блідою тінню самих себе – омріяне тріо розпочинає лише з нічиєї.