Поєдинок лідерів групи F точно не подарує того видовища, яке міг би, якби суперники могли розраховувати на всіх своїх виконавців. Передусім, проблеми стосуються Лаціо, який уже не дорахувався 12-х виконавців.

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Головні лідери "орлів" Луїс Альберто та Чіро Іммобіле – не тренувалися з командою напередодні і не полетять разом з командою до Бельгії, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Видання наголошує, що офіційні причини відсутності футболістів не називаються, але обоє були в серед тих, хто здавав тести на коронавірус. Це ж саме стосується Андерсона, Лаццарі та Перейри. Якщо додати до цієї п'ятірки ще й Раду, Луліча, Лейву, Марушіча, Катальді, Стракошу і Луїса Феліпе, то отримаємо 12 втарат для Сімоне Індзагі, який вже викликав чотирьох гравців із дубля.

Нагадаємо, що в першому турі Лаціо вдома обіграв дортмундську Борусію, а Брюгге на виїзді здолав пітерський Зеніт. Отже, матч, який відбудеться 28 жовтня, можнна назвати битвою за проміжне лідерство у квартеті.

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