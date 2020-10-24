У матчі 10-го туру чемпіонату Бельгії Левен на власному полі здолав Брюгге. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 10-й тур

Левен – Брюгге – 2:1

Голи: Анрі, 21 (пен.), Мерсьє, 57 – Ланг, 45 (пен.)

Чинний чемпіон Бельгії несподівано поступився середняку турнірної таблиці Левену. В середині першого тайму наш Едуард Соболь завалив у власному штрафному майданчику суперника і арбітр призначив одинадцятиметровий, нагородивши українця "гірчичником". Форвард гостей Тома Анрі впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах.

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На останній хвилині першої сорокап'ятихвилинки Ноа Ланг також з пенальті відновив статус-кво – голкіпер Левена вгадав напрямок польоту м'яча і навіть зачепив круглого кінчиками пальців, однак цього не вистачило, аби врятувати свої ворота від гола.

По перерві "чорно-сині" помилились при створенні офсайду і Ксав'є Мерсьє, опинившись віч-на-віч з голкіпером, прошив останнього потужним ударом з центру штрафного майданчика. VAR підтвердив відсутність у французького півзахисника господарів положення поза грою. На 69-й хвилині Соболь поступився місцем на полі Девіду Окереке, проте це ніяк не вплинуло на кінцевий підсумок матчу.

Перемога дозволила Левену набрати 18 очок і приєднатися до чисельної групи лідерів, Брюгге з 19 пунктами залишився на вершині турнірної таблиці.

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