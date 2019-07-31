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Брюгге – Динамо: известен порядок продажи билетов для болельщиков киевлян

10:58 15 Читати українською
Брюгге – Динамо: известен порядок продажи билетов для болельщиков киевлян
Брюгге – Динамо: билеты – где купить / ФК Динамо

Стал известен порядок реализации билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20 Брюгге – Динамо.

 

Болельщики Динамо, которые планируют поддержать команду в выездном поединке с Брюгге, смогут приобрести билеты на игру в офисе фан-клуба киевлян (ул. Грушевского, 3) до 1 августа. Режим работы – с 10:00 до 18:00 (суббота и воскресенье – выходные).

Динамо – Брюгге: билеты на матч Лиги чемпионов поступили в продажу

Стоимость одного пропуска составляет 10 евро. Именно в такой валюте и без сдачи следует оплачивать билеты. Также на каждый билет необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, информирует официальный сайт киевлян.

Также билеты для болельщиков Динамо будут продаваться непосредственно в Брюгге накануне матча. Более подробную информацию о времени и месте продажи будет предоставлено дополнительно.

Напомним, поединок Брюгге – Динамо пройдет на стадион Ян Брейдель 6 августа. Начало в 21:30. Ответный матч состоится 13 августа в Киеве (начало в 20:30).

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