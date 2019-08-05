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Брюгге – Динамо: Соболь потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів

18:23 118 Читать на русском
Брюгге – Динамо: Соболь потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів
Едуард Соболь / ФК Брюгге

Український захисник Едуард Соболь потрапив у заявку на матч 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

 

Брюгге на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо. Едуард Соболь потрапив у список.

Соболь міг перейти у Гент

Воротарі: Міньйоле, Хорват, Шинон

Захисники: Мата, Соболь, Куулс, Мехеле, Делі, Мітровіч

Півзахисники: Амрабат, Схрейверс, Влітінк, Ванаку, Рітс, Вормер

Нападники: Окереке, Бонавентуре, Воссен, Опенда, Тау

Матч відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

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Теги
Брюгге - Динамо Едуард Соболь Едуард Соболь Динамо Динамо Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів
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