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Брюгге – Динамо: Соболь попал в заявку на матч Лиги чемпионов

18:23 79 Читати українською
Брюгге – Динамо: Соболь попал в заявку на матч Лиги чемпионов
Эдуард Соболь / ФК Брюгге

Украинский защитник Эдуард Соболь попал в заявку на матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

 

Брюгге на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо. Эдуард Соболь попал в список.

Соболь мог перейти в Гент

Вратари: Миньоле, Хорват, Шинон

Защитники: Мата, Соболь, Куулс, Мехеле, Дели, Митрович

Полузащитники: Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Ванакен, Ритс, Вормер

Нападающие: Окереке, Бонавентуре, Воссен, Опенда, Тау

Матч состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

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Брюгге - Динамо Киев Эдуард Соболь Эдуард Соболь Динамо Киев Динамо Киев Брюгге Брюгге Лига чемпионов
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