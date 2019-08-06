Брюгге – Динамо: команди визначились з кольорами форм

Тренування Динамо перед матчем з Брюгге

Вже сьогодні, 6 серпня, Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів матчем проти Брюгге.

Сьогодні зранку відбулася традиційна нарада клубів з організаційних питань. Серед інших питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть гру суперники, повідомляє офіційний сайт киян.

Брюгге – Динамо: рішення щодо участі Циганкова у матчі буде прийматись перед поєдинком

Гравці Динамо вийдуть на поле у домашній формі білого кольору, голкіпер – у зеленому. Натомість, Брюгге одягне традиційні для себе чорно-сині футболки, воротар – червону.

Нагадаємо, поєдинок третого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Брюгге та Динамо відбудеться сьогодні, 6 серпня, початок матчу – о 21:30.

Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів