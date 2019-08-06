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Брюгге – Динамо: команды определились с цветами формы

14:18 144 Читати українською
Брюгге – Динамо: команды определились с цветами формы
Тренировка Динамо перед матчем с Брюгге

Уже сегодня, 6 августа, Динамо начнет свой путь в Лиге чемпионов матчем против Брюгге.

 

Сегодня утром состоялось традиционное совещание клубов по организационным вопросам. Среди других вопросов было утверждено, в форме какого цвета проведут игру соперники, сообщает официальный сайт киевлян.

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Игроки Динамо выйдут на поле в домашней форме белого цвета, голкипер – в зеленом. А Брюгге оденет традиционные для себя черно-синие футболки, вратарь – красную.

Напомним, поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Брюгге и Динамо состоится сегодня, 6 августа, начало матча – в 21:30.

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