Брюгге – Динамо: рішення щодо участі Циганкова у матчі буде прийматись перед поєдинком

Участь вінгера Динамо Віктора Циганкова у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге під питанням.

Динамо провело тренування на стадіоні Яна Брейделя, де відбудеться поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге. Разом з партнерами займався і лідер команди Віктор Циганков.

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Щоправда, участь вінгера у матчі під питанням. Рішення буде прийматись перед поєдинком, після консультації з медичним штабом команди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, Динамо зіграє з Брюгге на виїзді у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок розпочнеться о 21:30