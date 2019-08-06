toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Брюгге – Динамо: рішення щодо участі Циганкова у матчі буде прийматись перед поєдинком

08:52 133 Читать на русском
Брюгге – Динамо: рішення щодо участі Циганкова у матчі буде прийматись перед поєдинком
Віктор Циганков / Динамо

Участь вінгера Динамо Віктора Циганкова у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге під питанням.

 

Динамо провело тренування на стадіоні Яна Брейделя, де відбудеться поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге. Разом з партнерами займався і лідер команди Віктор Циганков.

Брюгге – Динамо: кияни провели тренування на Ян Брейдель – Жерсон працював з усіма

Щоправда, участь вінгера у матчі під питанням. Рішення буде прийматись перед поєдинком, після консультації з медичним штабом команди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, Динамо зіграє з Брюгге на виїзді у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок розпочнеться о 21:30

blog_ava
Головні новини футболу 5 серпня: Динамо прибуло в Брюгге та дізналось потенційного суперника в ЛЧ, рекордний трансфер МЮ
07:00
581
Теги
Брюгге - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Віктор Циганков Віктор Циганков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
37
хв
Брюгге
21:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук