Брюгге – Динамо: Хацкевич оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів

Керманич київського Динамо Олександр Хацкевич поспілкувався із пресою після першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із бельгійським Брюгге (0:1).

"Чудово почали, контролювали гру впродовж перших 15 хвилин. Потім Бєсєдін помилився і на кінцівку не вистачило. Були невимушені помилки при переході від оборони в атаку на своїй половині поля.

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У другому таймі гра була фактично без центру поля. У кінці мали два прекрасні моменти. Гра після перерви загалом уселяла оптимізм в контексті матчу в Києві.

Жерсон чіплявся за м'яч, добре виглядав в плані атаки. У Віті було дві невимушені помилки, які Циганкову взагалі непритаманні. Бракує ігрового ритму. У нас тренувального процесу як такого немає – готуємося через ігри.

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Усі заміни були спрямовані на посилення атаки. Хотіли забити м'яч у гостьовій грі. У нас не було наміру зберегти рахунок, який був після першого тайму", – цитує Хацкевича Sport Arena.

Нагадаємо, що Динамо програло Брюгге на виїзді. Єдиний м'яч у зустрічі забив Ханс Ванакен із пенальті. Матч-відповідь – 13 серпня у Києві.

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