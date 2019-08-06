Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Динамо, стартує о 21:30. Гру транслюють FootballHub і канал "2+2". Обидві команди дебютують в єврокубковому сезоні, а перед звітним двобоєм виграли по 2 матчі своїх чемпіонатів, де в минулому сезоні здобули срібло. Брюгге очолює першість Бельгії завдяки різниці голів (9:1) після двох стартових турів. Динамо йде на 2-му місці в УПЛ, вигравши обидві львівські матчі (5:0 у сумі). Кияни також встигли здобути Суперкубок України-2019. Для обох команд це перша особиста зустріч.
У складі бельгійців відзначаємо орендованого гравця Шахтаря і збірної України Едуарда Соболя, який миттєво відвоював місце в основі на лівому фланзі оборони. Крім цього, Брюгге підписав знаменитого голкіпера Ліверпуля і національної команди Бельгії Сімона Міньйоле. Ганс Ванакен випередив Маліновського, ставши найкращим гравцем попереднього внутрішнього сезону – зараз 26-річний хавбек є найкращим бомбардиром Брюгге після 2-х турів (3 голи). Інше відоме українським вболівальникам ім'я – екс-форвард Зорі Денніс Бонавентуре.