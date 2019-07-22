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Брюгге – Динамо: 24 тисячі бельгійських уболівальників відвідають матч Ліги чемпіонів безкоштовно

22:12 461 Читать на русском
Брюгге – Динамо: 24 тисячі бельгійських уболівальників відвідають матч Ліги чемпіонів безкоштовно
ФК Брюгге

Брюгге розраховує на солідну підтримку у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

Майбутній суперник киян є одним із найпопулярніших бельгійських клубів і щороку продає значну кількість сезонних абонементів.

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Цьогоріч Брюгге вже реалізував майже всі 24 тисячі абонементів і вирішив зробити для їх власників подарунок. Усі, хто придбав таку перепустку, матимуть змогу відвідати матч проти київського Динамо абсолютно безкоштовно, повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, Брюгге став суперником Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок ціього протистояння пройде у Бельгії 6 або 7 серпня на стадіоні імені Яна Брейделя, трибуни якого вміщують близько 30 тисяч уболівальників.

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Теги
Динамо Динамо Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів Ян Брейдель
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