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Брюгге – Динамо: 24 тысячи бельгийских болельщиков посетят матч Лиги чемпионов бесплатно

22:12 111 Читати українською
Брюгге – Динамо: 24 тысячи бельгийских болельщиков посетят матч Лиги чемпионов бесплатно
ФК Брюгге

Брюгге рассчитывает на солидную поддержку в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

Будущий соперник киевлян является одним из самых популярных бельгийских клубов и ежегодно продает значительное количество сезонных абонементов.

Динамо сыграет с Брюгге в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20

В этом году Брюгге уже реализовал почти все 24 тысячи абонементов и решил сделать для их обладателей подарок. Все, кто приобрел такой пропуск, смогут посетить матч против киевского Динамо абсолютно бесплатно, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Брюгге стал соперником Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок этого противостояния пройдет в Бельгии 6 или 7 августа на стадионе имени Яна Брейделя, трибуны которого вмещают около 30 тысяч болельщиков.

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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Брюгге Брюгге Ян Брейдел
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