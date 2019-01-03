Бреутвейт перейшов у Леганес на правах оренди

Інтерв’ю — 13:00 2371
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"Перемогу над Динамо відзначали до ранку". Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-ій секунді матчу
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Міхаель Шумахер у футболі. Партнерство із Роналдо та Баджо, дружба із Бундестім, респект Пеле
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Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і ДембелеАнглія — 09:00 2092
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Манчестер Сіті – Ліверпуль: анонс матчу АПЛАнглія — 08:00 1473
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Гвардіола vs Клопп: повна історія протистояння геніальних тренерів сьогоденняАнглія — 2 січ 2502
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