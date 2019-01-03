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Бреутвейт перейшов у Леганес на правах оренди

14:03 0 Читать на русском
Бреутвейт перейшов у Леганес на правах оренди
Мартін Бреутвейт / ФК Леганес

Леганес оформив оренду нападника Мідлсбро Мартіна Бреутвейта.

Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про перехід форварда Мартіна Бреутвейта. Мадридський клуб орендував данця до кінця сезону 2018/19.

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Останнім клубом данця був Мідлсбро з Чемпіоншипу, минулого сезону віддавався в оренду у Бордо. У цьогорічній кампанії зіграв 17 поєдинків та відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, що Леганес після продажу Йона Серантеса в Фукуоку хоче підписати голкіпера, а значить, у українця Андрія Луніна з'явиться новий конкурент.

Теги
Іспанія Трансфери Мартін Бреутвейт Мартін Бреутвейт Леганес Леганес Мідлсбро Мідлсбро Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії
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