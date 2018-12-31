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Хавбек Леганеса Оскар оцінив шанси Луніна заграти в Реалі

18:25 0 Читать на русском
Хавбек Леганеса Оскар оцінив шанси Луніна заграти в Реалі
Андрій Лунін / ФК Реал Мадрид

Півзахисник Леганеса Оскар Родрігес висловив власну думку щодо потенціалу голкіпера Андрія Луніна.

"Він не грає багато, але це чемпіонат Іспанії, він дуже складний. У майбутньому Лунін буде дуже хорошим гравцем для Реала", – цитує Оскара Real Madrid Only.

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Лунін виступає за Леганес на правах оренди з мадридського Реала, але має статус резервного голкіпера, оскільки головний тренер "огірків" Маурісіо Пеллегріно розраховує на Івана Куельяра.

Сам українець провів загалом 4 матчі в чемпіонаті та Кубку Іспанії.

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Теги
Оскар Родрігес Оскар Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін
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