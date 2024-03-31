Матч, як і онлайн-трансляція Брентфорд – Манчестер Юнайтед, стартував 30 березня о 22:00 за київським часом. На момент початку гри "червоні дияволи" посідали 6 місце турнірної таблиці АПЛ, відстаючи від топ-4 на 12 очок. Брентфорд бореться за виживання – 26 балів і 4 поразки в останніх 5-ти турах.

У стартовому складі "бджіл" доволі несподівано з'явився Єгор Ярмолюк. Півзахисник молодіжної збірної України вперше у 2024 році отримав від Томаса Франка місце в основі. За відсутності низки футболістів (Ньоргор, Дасілва) тренер дав шанс 20-річному хавбеку.

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І вже на третій хвилині Ярмолюк нав'язав боротьбу Гарначо поблизу чужого штрафного, але його простріл перервав Коббі Майну – сенсаційний 18-річний дебютант збірної Англії. Контратака МЮ завершилася неточним ударом Фернандеша. Манкуніанці значно більше володіли м'ячем у дебюті гри, однак без гостроти. Жодного удару в площину на дві команди. Брентфорд намагався використовувати стандарти, один із яких ледь не призвів до голу. Удар Льюїса-Поттера заблокували в останню мить.

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"Бджоли" намагалися пресингувати гравців Ман Юнайтед біля їхнього штрафного. Це давало результат – кілька разів гості під тиском втрачали м'яч. Одна з таких втрат завершилася фолом проти Айвена Тоуні. Сам капітан Брентфорда виконав штрафний – Фернандеш заблокував. на 22-й хвилині Ярмолюк увірвався до штрафного з правого флангу, але простріл українця перервав Онана. Нічим не поступалися господарі іменитому супернику в першу чверть гри.

А на 24-й ледь не повели в рахунку. Вісса в дотик класно вивів Тоуні майже сам на сам. Лідер Брентфорда не залишив Онана ніяких шансів, але влучив у стійку! Невдовзі і Ярмолюк ледь не вискочив на ударну позицію – Далот в останню мить вдало зіграв у підкаті.

Брентфорд продовжував атакувати. Навіс Льюїса-Поттера на Тоуні не без проблем перервав Варан. А на 32-й Занка виграв позиційну боротьбу в штрафному і влучив у поперечину! Пощастило гостям. Згодом Тоуні в стилі Лео Мессі з правого флангу змістився в центр, але пробив уже не як Мессі – вище. Чергова атака господарів завершилася ударом Вісса в акробатичному стрибку. Знову неточно. Варан вдруге врятував свою команду, постелившись у підкат під час удару Тоуні.

Під кінець першої половини потужно приклався Ярмолюк, який не зміг прошити частокіл ніг у штрафному. Дуже солідний тайм від Брентфорда, але забити господарі так і не змогли, лише раз влучивши у площину воріт. МЮ виглядав куди бідніше. Хьойлунда і Рашфорда абсолютно не було видно. 14:3 за ударами після першої половини на користь господарів.

На початку другого тайму Флеккен вступив у гру, забравши м'яч після удару Фернандеша. Непогано приклався Далот, який не влучив у верхній кут. Куди заведенішими вийшли гості на другу половину. Хьойлунд мав забивати на 54-й хвилині, однак удар данця парирував Флеккен. Найкращий момент у матчі на дві команди.

А на 55-й ледь не забив Ярмолюк. Єгор прийняв м'яч у штрафному і пробив у нижній кут. Суперсейв Онана завадив українцю забити свій перший гол в АПЛ. Камерунець ще й впорався з добиванням Льюїса-Поттера. Зовсім трохи забракло і Вісса, після удару якого м'яч зачепив стійку.

На 69-й хвилині травмованого Ліндельофа замінив Лісандро Мартінес. Перший матч чемпіона світу-2022 за майже 2 місяці. Брентфорд обклав штрафний МЮ навісами, один із яких завершився бісіклетою від Льюїса-Поттера. Трохи вище. На 71-й Томас Франк зняв Ярмолюка, який отримав від Sofa Score оцінку 6,8. Українець був не надто ефективним, але в активності йому точно не відмовиш. 0,15 xG, 54% точності передач, жодного виграного єдиноборства, 16 втрат і одне перехоплення.

Тоуні таки забив ударом у падінні на 72-й хвилині, але гол скасували через офсайд. Тотальний нефарт "бджіл" продовжився – Мбеумо влучив у поперечину. Четверте влучання в каркас воріт від господарів!

Підопічні Франка тисли, як могли, але пропустили на 90+6. Героєм МЮ став Мейсон Маунт, який вибіг на побачення з Флеккеном і переграв його ударом у дальній кут. Але перемогу манкуніанці не втримали – Айєр після пасу Тоуні приніс Брентфорду нічию. На перемогу Ман Юнайтед сьогодні точно не награв.

МЮ набрав 48 очок і залишився на 6-й позиції. Брентфорд з 27-ма пунктами 15-й. Відрив від зони вильоту – 5 балів.

У наступному матчі АПЛ Манчестер Юнайтед 4 квітня зіграє проти Челсі на Стемфорд Брідж. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Челсі переможе Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на звитягу команди Михайла Мудрика доволі привабливий – 2,09. На тріумф "червоних дияволів" дають аж 3,28. Нічию грандів АПЛ оцінили в 3,94. У матчах цих команд проводять чимало голів, тому можна розраховувати, що Челсі та МЮ на двох заб'ють 3 голи чи навіть більше (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,47).

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