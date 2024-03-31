Матч, как и онлайн-трансляция Брентфорд – Манчестер Юнайтед, стартовал 30 марта в 22:00 по киевскому времени. На момент начала игры "красные дьяволы" занимали 6 место турнирной таблицы АПЛ, отставая от топ-4 на 12 очков. Брентфорд борется за выживание – 26 баллов и 4 поражения в последних 5-ти турах.

В стартовом составе "пчел" довольно неожиданно появился Егор Ярмолюк. Полузащитник молодежной сборной Украины впервые в 2024 году получил от Томаса Франка место в основе. В отсутствие ряда футболистов (Ньоргор, Дасилва) тренер дал шанс 20-летнему хавбеку.

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И уже на третьей минуте Ярмолюк навязал борьбу Гарначо вблизи чужой штрафной, но его прострел прервал Кобби Майну – сенсационный 18-летний дебютант сборной Англии. Контратака МЮ завершилась неточным ударом Фернандеша. Манкунианцы значительно больше владели мячом в дебюте игры, однако без остроты. Ни одного удара в створ на две команды. Брентфорд пытался использовать стандарты, один из которых едва не привел к голу. Удар Льюиса-Поттера заблокировали в последний момент.

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"Пчелы" пытались прессинговать игроков Ман Юнайтед возле их штрафной. Это давало результат – несколько раз гости под давлением теряли мяч. Одна из таких потерь завершилась фолом против Айвена Тоуни. Сам капитан Брентфорда исполнил штрафной – Фернандеш заблокировал. на 22-й минуте Ярмолюк ворвался в штрафную с правого фланга, но прострел украинца прервал Онана. Ничем не уступали хозяева именитому сопернику в первую четверть игры.

А на 24-й едва не повели в счете. Висса в касание классно вывел Тоуни почти один на один. Лидер Брентфорда не оставил Онана никаких шансов, но попал в стойку! Вскоре и Ярмолюк едва не выскочил на ударную позицию – Далот в последний момент удачно сыграл в подкате.

Брентфорд продолжал атаковать. Навес Льюиса-Поттера на Тоуни не без проблем прервал Варан. А на 32-й Занка выиграл позиционную борьбу в штрафной и попал в перекладину! Повезло гостям. Впоследствии Тоуни в стиле Лео Месси с правого фланга сместился в центр, но пробил уже не как Месси – выше. Очередная атака хозяев завершилась ударом Висса в акробатическом прыжке. Снова неточно. Варан во второй раз спас свою команду, постелившись в подкат во время удара Тоуни.

Под конец первой половины мощно приложился Ярмолюк, который не смог прошить частокол ног в штрафной. Очень солидный тайм от Брентфорда, но забить хозяева так и не смогли, лишь раз попав в створ ворот. МЮ выглядел куда беднее. Хёйлунда и Рашфорда совершенно не было видно. 14:3 по ударам после первой половины в пользу хозяев.

В начале второго тайма Флеккен вступил в игру, забрав мяч после удара Фернандеша. Неплохо приложился Далот, который не попал в верхний угол. Куда более заведенными вышли гости на вторую половину. Хёйлунд должен был забивать на 54-й минуте, однако удар датчанина парировал Флеккен. Лучший момент в матче на две команды.

А на 55-й едва не забил Ярмолюк. Егор принял мяч в штрафной и пробил в нижний угол. Суперсейв Онана помешал украинцу забить свой первый гол в АПЛ. Камерунец еще и справился с добиванием Льюиса-Поттера. Совсем немного не хватило и Висса, после удара которого мяч зацепил стойку.

На 69-й минуте травмированного Линделефа заменил Лисандро Мартинес. Первый матч чемпиона мира-2022 за почти 2 месяца. Брентфорд обложил штрафную МЮ навесами, один из которых завершился бисиклетой от Льюиса-Поттера. Чуть выше. На 71-й Томас Франк снял Ярмолюка, который получил от Sofa Score оценку 6,8. Украинец был не слишком эффективным, но в активности ему точно не откажешь. 0,15 xG, 54% точности передач, ни одного выигранного единоборства, 16 потерь и один перехват.

Тоуни таки забил ударом в падении на 72-й минуте, но гол отменили из-за офсайда. Тотальный нефарт "пчел" продолжился – Мбеумо попал в перекладину. Четвертое попадание в каркас ворот от хозяев!

Подопечные Франка давили, как могли но пропустили на 90+6. Героем МЮ стал Мэйсон Маунт, выбежавший на свидание с Флеккеном и переигравший его ударом в дальний угол. Но победу манкунианцы не удержали – Айер после паса Тоуни принес Брентфорду ничью. На победу Ман Юнайтед сегодня точно не наиграл.

МЮ набрал 48 очков и остался на 6-й позиции. Брентфорд с 27 пунктами 15-й. Отрыв от зоны вылета – 5 баллов.

В следующем матче АПЛ Манчестер Юнайтед 4 апреля сыграет против Челси на Стэмфорд Бридж. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Челси победит Манчестер Юнайтед. Коэффициент на победу команды Михаила Мудрика довольно привлекательный – 2,09. На триумф "красных дьяволов" дают аж 3,28. Ничью грандов АПЛ оценили в 3,94. В матчах этих команд проводят немало голов, поэтому можно рассчитывать, что Челси и МЮ на двоих забьют 3 гола или даже больше (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,47).

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