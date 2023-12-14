"Как разбирали Порту, так и получилось. Но, к сожалению, они воспользовались нашими ошибками и выиграли матч. С такими командами на таком уровне, когда матчи практически на вылет – здесь уже не до того, кто красивее играет, а кто практичнее, кто совершает меньше ошибок. Есть положительный момент – играли до конца, были моменты, бились, забили три мяча. Но очень многое пропустили. Если так считать – три гола после наших же ошибок. Это опыт, но хотелось бы подарить хорошие эмоции нашим солдатам.

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Настроение - такое себе. Можно сказать, что задачу-минимум выполнили, прошли в Лигу Европы, но, честно говоря, разочарованы, потому что хотелось еще больше добиться. Считаю, в матче на выезде с Порту могли сыграть лучше и увереннее.

Сикан? Он прибавляет, он мне нравится. Сейчас ему больше доверяют, он играет, забивает. Он должен развиваться каждый день, в каждом матче, но есть куда расти. В этом сезоне ему больше начали доверять – мне кажется, он прибавил.

Потенциальных соперников по Лиге Европы еще не смотрел, только из раздевалки вышел. В прессе напишут. Нам может попасться Де Дзерби с Брайтоном? Здорово. В Лиге Европы сейчас тоже очень высокий класс команды. Но по памяти и из опыта очень важно пройти первую команду. Если проходишь – там могут выпады соперники более или менее среднего уровня. А вот на первом этапе сеяные и несеяные. Если будешь несеянным – может попасться гранд европейского футбола. Будем смотреть и работать. Думаю, зимой проведут хорошую работу. Есть куда расти, развиваться. Думаю, команда может и должна прибавлять. Главный тренер это видит, будем работать", – цитирует Tribuna Степаненко.

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