17 команд з елітних і периферійних чемпіонатів вперше зіграють у Європі в сезоні-2024/25.

Полісся в останньому турі УПЛ обіграло Шахтар і прорвалось в Європу на наступний сезон. Житомирська команда, ставши одним з 17 єврокубкових дебютантів, стартує з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки

Артем Довбик і Віктор Циганков вивели Жирону відразу в Лігу чемпіонів. Туди ж потрапив Брест. Віртус вперше за 60 років існування виграв чемпіонат Сан-Марино та розпочне з кваліфікації ЛЧ. Пафос, здобувши Кубок Кіпру, зіграє в Лізі Європи.

Ще 14 клубів дебютують в Європі завдяки Лізі конференцій: Хайденхайм (Німеччина), Раднічкі (Сербія), Браво (Словенія), Малішева (Косово), Трансінвест і Шяуляй (Литва), Таллінна (Естонія), УНА Штрассен (Люксембург), Карнарвон Таун (Уельс), Тіквеш (Північна Македонія), Морнар Бар (Чорногорія), Іслоч (Білорусь).