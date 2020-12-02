В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико и мюнхенская Бавария не выявили сильнейшего. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Атаки подопечных Диего Симеоне в первом тайме были значительно опаснее, чем полурезервного состава "ротен". Неудивительно, что именно "матрасники" открыли счет на 26-й минуте.

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Сработала связка Льоренте-Фелиш: испанец прорвался по правому флангу и прострелил на линию вратарской, а португальский вундеркинд сыграл на опережение и пробил Нюбеля. Однако, в дальнейшем развить свой успех мадридцы не сумели. Более того, пропустили под занавес поединка: Савич завалил Томаса Мюллера в собственной штрафной, а сам пострадавший уверенно реализовал пенальти.

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