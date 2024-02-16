"Ризик завершити сезон без трофеїв? Зараз нас це зовсім не хвилює. У нас ще є всі шанси в Лізі чемпіонів. Навіть після поразки від Лаціо з рахунком 0:1 все ще можливо.

Тухель більше не має права на помилку – керівництво Баварії прийняло рішення після поразки від Лаціо

У матчі-відповіді за три тижні ми змінимо ситуацію і вийдемо у чвертьфінал ЛЧ. З нашими вболівальниками за нашою спиною на забитій Альянц-Арені ми можемо це зробити. Попереду ще 13 ігор у Бундеслізі. Ми не здамося. Баварія завжди вірить до останньої хвилини", – цитує Хайнера Bayern&Germany.

Нагадаємо, в чемпіонаті мюнхенці ганебно програли 0:3 Байєру і тепер відстають від Леверкузена на 5 очок. Замість реабілітації підопічні Тухеля поступилися ще й Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

Баварія безвольно програла Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – жодного удару в площину, жахливі фейли Упамекано