Нападник мадридського Реала Карім Бензема продовжує закривати рота всім критикам своєю результативною грою. Француз розпочав камбек "вершкових" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Борусії Менхенгладбах (2:2).

Центрфорвард забив у 16-му розіграші ЛЧ поспіль, повідомляє Gracenote Live.

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Бензема, який розпочав кар'єру в Ліоні, лише третій виконавець в історії турніру, якому підкорилося це досягнення. Піонером був легендарний вінгер Манчестер Юнайтед Раян Гіггз. Нещодавно нападник Барселони Ліонель Мессі повторив історичний рекорд валлійця за кількістю гольових сезонів у Лізі чемпіонів.

До слова, гол Бензема розпочав камбек мадридців у двобої з "жеребцями". Француз забив на 87-й хвилині, а на 90+3-й бразилець Каземіро врятував для Реала нічию.

Реал у компенсований час врятував нічию з Борусією М – Каземіро оформив камбек з 0:2