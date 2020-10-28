"Ми не перетворили володіння, яким ми насолоджувались, на небезпечні моменти. Що я візьму з цього досвіду, так це те, як відреагували гравці. Це був дуже важливий момент. Це буде важкий рік для всіх, але сьогодні я пишаюся своєю командою. Граючи так, ми без сумніву вийдемо з групи до наступного раунду.

Камбек мадридців у компенсований час у відеоогляді матчу Борусія М – Реал – 2:2

Але цей остаточний результат – лише чергова демонстрація характеру, який має моя команда. Ми завжди граємо на перемогу і демонструємо голод до перемоги. Жодним чином ми не були задоволені жеребкуванням.

Ми не думали, що це буде така драма. Але моя команда показала, що вони вміють реагувати. Я вважав, що в першому таймі ми були дуже хорошими. Великий біль полягає в тому, що ми припустилися серйозної помилки в тому, як пропустили перший гол", – наводить слова Зідана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Борусія М не змогла втримати перемогу з Реалом (2:2), пропустивши вирішальний гол у компенсований час.

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