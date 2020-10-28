"Мы не превратили владение, которым мы наслаждались, на опасные моменты. Что я возьму из этого опыта, так это то, как отреагировали игроки. Это был очень важный момент. Это будет тяжелый год для всех, но сегодня я горжусь своей командой. Играя так, мы без сомнения выйдем из группы в следующий раунд.

Камбэк мадридцев в компенсированное время в видеообзоре матча Боруссия М – Реал Мадрид – 2:2

Но этот окончательный результат – лишь очередная демонстрация характера, который имеет моя команда. Мы всегда играем на победу и демонстрируем голод на победу. Никоим образом мы не были довольны жребием.

Мы не думали, что это будет такая драма. Но моя команда показала, что они умеют реагировать. Я считал, что в первом тайме мы были очень хороши. Большая боль заключается в том, что мы допустили серьезную ошибку в том, как пропустили первый гол", – приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, Боруссия М не смогла удержать ничью с Реалом (2:2), пропустив решающий гол в компенсированное время.

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